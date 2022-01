Hollande, qui promet de s'exprimer bientôt, "a beaucoup d'humour", selon Hidalgo

Paris (AFP) – "François Hollande a beaucoup d'humour", a fait valoir lundi la candidate PS à la présidentielle Anne Hidalgo à propos de l'ex-président qui a évoqué dimanche une prochaine prise de parole, en disant ne pas être candidat "pour l'instant".

Publicité Lire la suite

"Pour l'instant je ne suis pas candidat, tu as remarqué", a répondu François Hollande à un lycéen lors d'une rencontre avec des élèves diffusée dimanche soir par France 3. "Et comme ça ne va pas bien (dans le pays et à gauche, NDLR), c'est vrai qu'on pourrait se dire +est-ce qu'une candidature de plus serait utile+; je ne sais pas, je ne pense pas d'ailleurs... J'ai les mêmes idées qu'avant, je continue à les défendre, et un ancien président peut très bien refaire de la politique et, c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle", a-t-il ajouté.

Interrogé alors pour savoir s'il pourrait bientôt prendre une décision sur une possible candidature, il a répondu: "je vais en tout cas prendre la parole bientôt".

Son entourage a précisé à l'AFP qu'une prise de parole pourrait avoir lieu mi-février sur la situation de la France, dans un contexte "suffisamment grave" pour qu'un ancien président "sorte de sa réserve".

L'ancien président de la République François Hollande à Lille, le 8 décembre 2021 FRANCOIS LO PRESTI AFP/Archives

Quant à une éventuelle candidature, son entourage insiste sur le fait que l'ancien chef d’État dit, dans sa déclaration aux élèves, qu'il "ne pense pas qu'une candidature de plus soit utile".

Questionnée lundi sur RTL, Anne Hidalgo a fait remarquer que "d'abord, François Hollande, qu('elle) voi(t) régulièrement, a beaucoup d'humour, et je crois a fait preuve de beaucoup d'humour devant ces élèves de seconde".

Ensuite "je ne suis pas là pour commenter les petites phrases, même celles de François Hollande", a-t-elle ajouté.

Ira-t-elle jusqu'au bout de la campagne, alors qu'elle plafonne dans les sondages entre 2 et 4% des intentions de vote et que la gauche est éclatée ente cinq candidatures ? "Je vous donne rendez-vous le 10 avril (date du premier tour de la présidentielle, NDLR)", a-t-elle répondu.

"Cette campagne n'a pas démarré véritablement, a encore ajouté la candidate PS. Je disais ça il y a quatre mois car c'était encore plus vrai qu'aujourd'hui." Désormais, "la vraie ligne de départ, c'est quand tout le monde aura aligné ses parrainages".

La date limite de dépôt des parrainages est fixée au 4 mars.

Anne Hidalgo a une nouvelle fois déploré que le candidat écologiste Yannick Jadot ait refusé de participer à la Primaire populaire, initiative citoyenne qui se traduira par un vote du 27 au 30 janvier pour désigner un candidat de gauche.

Les personnalités soumises à la "primaire populaire" Sylvie HUSSON AFP

Elle-même, ainsi que le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon, n'y participeront pas non plus, à l'inverse de l'ex-garde des Sceaux Christiane Taubira.

Mais elle a nié "regretter" cette décision de ne pas y participer alors que 467.000 électeurs se sont inscrits pour voter.

© 2022 AFP