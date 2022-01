Le Nigeria renonce à la suppression des subventions des carburants

Lagos (AFP) – Le gouvernement du Nigeria a annoncé renoncer une nouvelle fois à la suppression des subventions des carburants, une mesure extrêmement populaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique, un an avant l'élection présidentielle.

Confronté à une grave crise budgétaire, le gouvernement avait d'abord proposé de supprimer ces subventions décriées qui siphonnent chaque année des milliards de dollars des caisses publiques, mais qui permettent aux stations-service de vendre une essence à des prix très en dessous du marché.

C'est là toucher un sujet très sensible et donc potentiellement explosif: les consommateurs nigérians considèrent l'accès à du carburant bon marché comme un des rares privilèges qu'ils tirent de leur puissance pétrolière, minée par la pauvreté.

En novembre, la ministre des Finances Zainab Ahmed avait déclaré vouloir mettre fin à cette mesure "insoutenable" d'ici juin, en accord avec les priorités fixées par la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI). Mais pour acheter la paix sociale, le gouvernement a finalement annoncé changer d'avis.

"Il est clair que le timing est problématique, qu'il y a toujours une inflation croissante et que la suppression des subventions ne ferait qu'aggraver la situation et ferait peser plus de difficultés sur les citoyens", a déclaré lundi Mme Ahmed devant les sénateurs.

Le ministre du Pétrole, Timipre Sylva, a indiqué mardi que l'actuel gouvernement allait proposer de reporter de 18 mois l'arrêt du système de subventions, laissant la décision sur leur avenir entre les mains du gouvernement qui sera issu de la prochaine élection.

M. Sylva a rejeté les inquiétudes concernant les pressions de la BM contre le maintien du système en place. "Nous devons regarder la réalité de notre pays. La Banque mondiale ne peut pas diriger le Nigeria pour nous", a-t-il déclaré.

Mme Ahmed avait auparavant proposé de remplacer les subventions par "une aide mensuelle de 5.000 nairas" (près de 11 euros), distribuée "à 30 ou 40 millions Nigérians" parmi les plus démunis.

Le syndicat national nigérian NLC, qui avait prévu de manifester jeudi contre toute tentative d'arrêt du système de subventions, a annoncé mardi qu'il annulait cette manifestation.

"Je ne vois aucun gouvernement, même celui qui arrivera après 2023, avoir la volonté politique pour changer le système", a souligné Cheta Nwanze, chercheur au cabinet de conseil nigérian SBM Intelligence.

Pourtant, la BM a recommandé au Nigeria d'y mettre fin dans les six prochains mois pour favoriser la diversification de son économie qui repose principalement sur les exportations d'or noir.

Depuis les années 1970, l'État fédéral - qui dépense plus dans les subventions que dans d'autres secteurs clés sous-développés comme l'Éducation ou la Santé - prend en charge une partie du coût des produits pétroliers.

Actuellement, le litre d'essence coûte en moyenne 165 nairas (environ 35 centimes d'euros).

Au cours des dix dernières années, les autorités ont tenté de supprimer ces subventions à plusieurs reprises. En vain. Chaque fois, elles ont dû faire machine arrière face à la colère de la population, gonflée à bloc par les syndicats.

En 2012, l'armée était même descendue dans les rues pour maintenir le calme lors de manifestations monstres.

