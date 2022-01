NBA: Chris Paul illumine Phoenix, Chicago et Cleveland se font peur

Chris Paul des Phoenix Suns contre Utah en NBA à Phoenix le 24 janvier Christian Petersen GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

Los Angeles (AFP) – Les Suns, leaders incontestés du championnat, ont encore pu compter sur une "masterclass" de Chris Paul dans le money-time, pour battre le Jazz lundi en NBA, pendant que les Bulls et les Cavaliers survivaient in extremis aux comebacks du Thunder et des Knicks.