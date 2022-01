Neil Young a demandé à Spotify de retirer sa musique en l'accusant de désinformation sur le Covid

Sur cette combinaison de photos créée le 25 janvier 2022, le chanteur Neil Young (à gauche) en concert à Quebec le 7 juillet 2018, et l'animateur de podcast Joe Rogan, qui s'exprime à un gala d'UFC à Las Vegas le 10 décembre 2021 Alice Chiche, Carmen Mandato AFP/Archives

New York (AFP) – Le chanteur Neil Young a demandé à Spotify, dans une lettre ouverte finalement retirée de son site, de supprimer sa musique de la plateforme de streaming, en l'accusant de désinformation sur le Covid et les vaccins via les podcasts du populaire et controversé Joe Rogan.