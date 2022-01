Wall Street termine en baisse, le Dow Jones limite les pertes

La station de métro Wall Street à New York SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, le Dow Jones parvenant à limiter les pertes tandis que le Nasdaq a plongé, avant l'issue d'une réunion de la Fed et dans un contexte de tensions géopolitiques.