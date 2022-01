CAN: la Guinée équatoriale piège le Mali et rejoint le Sénégal en quarts

La joie du gardien de la Guinée équatoriale, Jesus Owono, et de ses coéquipiers, après avoir éliminé le Mali au tirs au but (0-0 a.p., 6-5 t.a.b.), en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des nations, le 26 janvier 2022 à Limbé (Cameroun) Issouf SANOGO AFP

Limbé (Cameroun) (AFP) – Rugueuse, combative et portée par son gardien Jesus Owono, la Guinée équatoriale a créé la surprise en éliminant le Mali au tirs au but (0-0 a.p., 6-5 tab), rejoignant le Sénégal en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), mercredi à Limbé.