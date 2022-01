Ecoles fermées pour cause de Covid: une gouverneure américaine s'improvise institutrice

Los Angeles (AFP) – La gouverneure de l'Etat américain du Nouveau-Mexique s'est improvisée institutrice mercredi pour venir en aide aux écoles confrontées à une pénurie d'enseignants en raison de la flambée des contaminations par le variant Omicron.

La démocrate Michelle Lujan Grisham, juriste de formation et qui n'a aucune expérience dans l'enseignement, a fait sa rentrée en tant qu'institutrice remplaçante dans une école élémentaire de Santa Fe, ont indiqué ses services.

Mme Grisham avait lancé la semaine dernière une initiative destinée à recruter des enseignants bénévoles pour remplacer ceux contaminés par le Covid-19 et maintenir ainsi autant d'écoles et de crèches ouvertes que possible.

La gouverneure, qui avait aussi mobilisé à ce titre des membres de la Garde nationale, a tenu à montrer l'exemple et s'est elle-même enrôlée.

"Les écoles sont une source de stabilité primordiale pour nos enfants, nous savons qu'ils apprennent mieux lorsqu'ils sont en classe et qu'ils s'épanouissent lorsqu'ils sont ensemble", avait-elle souligné en lançant ce programme.

La flambée des contaminations par le variant Omicron a provoqué de nombreuses absences, désorganisant divers secteurs d'activités aux Etats-Unis. Près de 5 millions de nouveaux cas ont été recensés au cours des sept derniers jours selon les autorités sanitaires fédérales et le Nouveau-Mexique est l'un des Etats proportionnellement les plus touchés.

Près de la moitié des écoles publiques de cet Etat du sud-ouest ont dû recourir à un enseignement à distance ces dernières semaines en raison des nombreux enseignants et employés testés positifs au coronavirus.

Les bénévoles souhaitant participer au programme d'enseignants remplaçants doivent détenir un diplôme universitaire et passer par une vérification de leurs antécédents judiciaires. Ils bénéficient ensuite d'une formation de deux jours via internet avant de pouvoir débuter devant une classe.

