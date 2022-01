Euro-2022 de hand : un miracle danois et un dernier carré pour les Bleus

Budapest (AFP) – Héroïques, les handballeurs français ont arraché leur billet pour les demi-finales de l'Euro en renversant le Danemark (30-29), mercredi à Budapest dans leur dernier match de poule, et peuvent continuer à rêver d'un troisième titre continental.

C’était “un moment de vie et de mort” pour Guillaume Gille. Ses Bleus sont bel et bien en vie, qualifiés un peu miraculeusement après avoir été longtemps menés par leurs grands rivaux scandinaves. Et encore de cinq buts à douze minutes de la fin.

Car les Danois, s'ils avaient laissé leur star Mikkel Hansen au repos, étant déjà qualifiés, n'étaient pas là pour faire de cadeau et entendaient bien “mettre la France dans l’avion”.

Pour le moment, l’avion du retour reste au sol. Les champions olympiques à Tokyo il y a six mois, contre ces mêmes Scandinaves, ont plutôt choisi de s’envoler avec caractère vers le dernier carré où ils affronteront les Suédois vendredi. L'autre demi-finale opposera le Danemark à l'Espagne.

Il a fallu un sursaut, le sang froid d'Hugo Descat au penalty, le réveil au bon moment, en deuxième période, d’un Vincent Gérard longtemps aux abonnés absents.

Sans Nicolas Tournat et Kentin Mahé, absents pour covid, les Bleus ont d'abord été malmenés pendant tout le premier acte. Ils ont réalisé une remontée fantastique pour se qualifier dans les derniers instants.

Longtemps à -5

Il a fallu attendre la 58e minute et un tir victorieux de Dika Mem pour voir les Français prendre l'avantage pour la première fois, preuve de la force de caractère qui s'est dégagée du groupe de Valentin Porte.

"C'est énorme ! On a été un petit peu pris par l'enjeu en début de match, on rate complètement notre entame, surtout en défense on prend l'eau et on a rien pour se rassurer. Mais on apprend de nos erreurs, derrière on n'a rien lâché. On est resté à moins cinq longtemps, on y a toujours cru et au final on est récompensés", a déclaré le capitaine.

Bien sûr, le sélectionneur Guillaume Gille, toujours absent mercredi pour covid-19 lui aussi et suppléé par Erick Mathé, aurait sûrement préféré éviter certaines turbulences pour se qualifier.

Les Bleus semblaient d’ailleurs partis pour cela, avec 100% de victoires à l’issue du premier tour et une démonstration contre les Pays-Bas lors de la première rencontre du tour principal (34-24).

Et puis le plomb dans l’aile. Il y a d’abord eu le retour des tuiles liées au Covid-19, acteur majeur de cet Euro où le variant Omicron s’est invité comme adversaire commun à toutes les nations engagées. La France en a eu son lot avec Karl Konan d'abord puis Mahé et Gille, Ludovic Fabregas étant lui malade (mais pas positif) lors de la défaite face à l'Islande.

Cette déroute face aux insulaires (29-21) avait semblé sonné le glas des espoirs français, jusqu'à ce que les Croates les réaniment en battant contre toute attente les Nordiques lundi.

La roue semblait à nouveau tourner dans le bon sens. La France retrouvait Karl Konan et Ludovic Fabregas et s’imposait devant le Monténégro. Un nul contre le Danemark leur suffisait désormais. Avec la victoire, ils y ont ajouté le panache.

