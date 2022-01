La facture des déboires du long-courrier 787 s'alourdit pour Boeing

Un Boeing 787-9 Dreamliner d'American Airlines à l'aéroport de Miami le 10 décembre 2021 JOE RAEDLE GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La suspension des livraisons du long-courrier 787 Dreamliner, en proie à des problèmes de production, coûte de plus en plus cher à Boeing, dans le rouge pour la troisième année de suite.