Les "Hijabeuses", ces footballeuses qui défient FFF et Sénat sur le voile

La Taïwanaise Su Yu-hsuan (g), à la lutte avec l'Iranienne Fatemeh Amineh, lors de la Coupe d'Asie, le 26 janvier 2022 à Mumbai (Inde during the AFC Women's Asian Cup India 2022 football match between Iran and Taiwan in Mumbai on January 26, 2022.

INDRANIL MUKHERJEE AFP/Archives