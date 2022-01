Christiane Taubira veut "un vrai milliard" pour lutter contre les féminicides

Christiane Taubira à Science Po à Lille le 20 janvier 2022 DENIS CHARLET AFP/Archives

2 mn

Bordeaux (AFP) – Christiane Taubira, en déplacement jeudi à Bordeaux, veut "un vrai milliard" pour lutter contre les violences faites aux femmes et les féminicides, estimant que les derniers chiffres sur l'augmentation des violences sexistes et sexuelles, "signent l'échec du gouvernement et notre échec collectif".