Wall Street ouvre en hausse, portée par de bons indicateurs et des résultats d'entreprises

Un opérateur au New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, favorablement positionnée par de bons indicateurs macroéconomiques et quelques bons résultats d'entreprises, et terminant de digérer les annonces de la banque centrale américaine (Fed) mercredi.