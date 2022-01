Rugby: la mêlée à l'essai pendant le Tournoi des six nations

Le Clermontois Sébastien Bézy s'apprête à introduire le ballon lors d'une mêlée contre les Sale Sharks en Coupe d'Europe, le 16 janvier 2022 en Auvergne THIERRY ZOCCOLAN AFP/Archives

Paris (AFP) – Une mêlée plus stable et moins dangereuse ? World Rugby et le Tournoi des six nations ont annoncé vendredi la mise en œuvre d'une règle expérimentale encadrée visant "à améliorer la stabilité de la mêlée et la santé des joueurs".