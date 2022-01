Athlétisme: retour attendu pour Christian Coleman aux Millrose Games de New York

Christian Coleman lors de sa victoire sur 100 m aux Mondiaux d'athlétisme de Doha, le 28 septembre 2019 KARIM JAAFAR AFP/Archives

New York (AFP) – Il n'a plus foulé les pistes d'athlétisme en compétition depuis près de deux ans: le sprinteur américain Christian Coleman fera, après sa suspension pour infractions aux règles antidopage, son retour samedi aux Millrose Games de New York, pour un 60 m en salle relevé face à des cadors de la discipline.