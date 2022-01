NBA: Miami et Phoenix poursuivent la course en tête

Giannis Antetokounmpo, des Milwaukee Bucks, regagne le banc pendant le match de NBA contre les New York Knicks le 28 janvier 2022 à Milwaukee Stacy Revere GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

Los Angeles (AFP) – Le Miami Heat, vainqueur des LA Clippers 121-114, et les Phoenix Suns, qui ont battu Minnesota avec le plus gros score de vendredi (134-124), poursuivent la course en tête dans les Conférences Est et Ouest de la Ligue nord-américaine de basket.