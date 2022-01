Harry et Meghan inquiets de la désinformation chez leur partenaire Spotify

Le prince Harry et Meghan Markle à New York, le 10 novembre 2021

Los Angeles (AFP) – Le prince Harry et Meghan Markle ont exprimé "leurs inquiétudes" à leur partenaire Spotify à propos de la désinformation présente sur la plateforme de streaming audio, a annoncé dimanche leur fondation Archewell, après le départ des chanteurs Neil Young et Joni Mitchell.

Cette annonce est intervenue peu avant celle de Spotify, qui a promis de nouvelles mesures contre la désinformation après avoir fait l'objet de vives critiques cette semaine.

"En avril dernier, nos co-fondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes envers nos partenaires à Spotify à propos des conséquences bien réelles de la désinformation liée au Covid-19 sur sa plateforme", a affirmé la porte-parole d'Archewell, asurant que le couple avait réitéré depuis ses inquiétudes, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Le couple avait conclu avec Spotify en décembre 2020 un partenariat de plusieurs années pour produire un podcast baptisé "Archewell Audio", un contrat estimé à 25 millions de dollars par plusieurs médias dont le New York Post et la BBC.

Dimanche, Spotify a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la désinformation sur le Covid-19 sur sa plateforme. Le numéro un mondial du streaming musical va introduire notamment des liens dans tous les podcasts évoquant le Covid, pour guider ses utilisateurs vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées, a annoncé son PDG et fondateur Daniel Ek dans un communiqué.

Cette semaine, la légende du folk-rock Neil Young a annoncé son retrait de la plateforme.

Le chanteur, qui dénonce "des mensonges vendus contre de l'argent", est engagé dans un combat contre le podcast de l'animateur américain populaire et controversé Joe Rogan, hébergé de manière exclusive sur Spotify. Depuis, la chanteuse de country Joni Mitchell et le rockeur Nils Lofgren l'ont suivi, et un mot dièse a fait son apparition sur les réseaux sociaux, #deleteSpotify (supprimer Spotify).

Neil Young compte 2,4 millions d'abonnés et plus de six millions d'auditeurs par mois sur Spotify, leader mondial du streaming musical. Mais le podcast de Joe Rogan, qui accumule des millions d'écoutes, a été numéro 1 sur Spotify en 2021.

Joe Rogan, dont le contrat signé avec Spotify l'année dernière est estimé à 100 millions de dollars, est accusé d'avoir découragé la vaccination chez les jeunes et d'avoir poussé à l'utilisation d'un traitement non autorisé, l'ivermectine, contre le virus.

