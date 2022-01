L1: avec le transfert de Guimaraes contre 50 M EUR, Lyon cède à la logique économique

Lyon (AFP) – Une somme qu'on ne peut pas refuser: Lyon a consenti à voir partir à Newcastle l'un de ses meilleurs joueurs, le milieu international brésilien Bruno Guimaraes, contre un chèque de 50 millions d'euros qui va lui permettre d'anticiper la suite.

Les 50,1 M EUR d'indemnités de transfert intègrent 8 M EUR de bonus, liés notamment au maintien en Premier League des "Magpies", actuels 18es. L'accord mentionne aussi un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.

De cette somme, l'OL devra reverser 20% à l'Athletico Paranaense, l'ancien club brésilien du joueur de 24 ans. Mais l'opération reste profitable aux Lyonnais, qui l'ont recruté contre 20 M EUR en janvier 2020.

Courtisé à l'époque par l'Atletico de Madrid, Guimaraes avait choisi Lyon grâce à l'entremise de son compatriote Juninho, le directeur sportif qui a quitté en décembre le club rhodanien.

En 71 matches sous le maillot de l'OL (3 buts), le natif de Rio de Janeiro s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de Ligue 1. Ses performances lui ont permis de connaître sa première sélection avec le Brésil en novembre 2020.

Les Lyonnais, actuellement onzièmes de Ligue 1, auraient encore besoin de lui pour redresser une première partie de saison compliquée, et se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, leur objectif.

Mais l'occasion était trop belle de le vendre, dans un contexte financier difficile pour le club qui a affiché une perte historique de 107 M EUR sur l'exercice comptable 2020-2021, entre crises des droits TV et du Covid-19.

L'offre de Newcastle se situe bien au-dessus des 30 M EUR estimés par le site de référence Transfermarkt.

Ce transfert donne une nouvelle occasion aux supporters lyonnais de stigmatiser le manque d'ambition de leur OL qu'ils craignent de voir rentrer peu à peu dans le rang.

En attendant Ndombélé ?

Mais selon plusieurs médias, l'argent gagné dans cette transaction pourrait être réinvesti dès à présent, avant la clôture du marché d'hiver, lundi à minuit.

Le nom de l'attaquant brestois Romain Faivre (23 ans), joueur à potentiel de plus-value, revient avec de plus en plus d'instance entre Saône et Rhône. L'OL serait prêt à débourser environ 18 M EUR pour acheter le joueur auteur de sept buts en L1 cette saison.

Et ce n'est pas fini: pour remplacer Guimaraes dans le coeur du jeu, les dirigeants pensent à Tanguy Ndombélé, un ancien de la maison (2017-2019), qui ne joue plus beaucoup à Tottenham.

Tanguy Ndombélé avec Tottenham lors d'un déplacement à Brighton, le 31 janvier 2021 ANDREW BOYERS POOL/AFP/Archives

L'international français, un temps annoncé comme proche du Paris SG, viendrait en prêt jusqu'à la fin de la saison.

De son côté, Guimaraes, qui s'est engagé pour quatre saisons et demie, va quadrupler son salaire dans le nord de l'Angleterre, d'après certains médias.

Le Brésilien, champion olympique à Tokyo, va devenir l'un des nouveaux visages de ces "Magpies" que leurs richissimes nouveaux propriétaires saoudiens veulent emmener en Ligue des champions.

"C'est un joueur très enthousiasmant. Il était l'une de nos premières cibles, donc je suis très heureux de le voir nous rejoindre", a déclaré l'entraîneur Eddie Howe.

La première mission de Guimaraes: assurer le maintien du club, premier relégable, avec un point de retard sur le 17e, Norwich.

