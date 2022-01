Open d'Australie: et le 21e est pour... Nadal !

Martin KEEP AFP

Melbourne (AFP) – Rafael Nadal est un monstre: mené deux sets à zéro, l'Espagnol de 35 ans, qui n'avait pas joué pendant six mois l'an dernier et se remettait d'un Covid, a battu Daniil Medvedev dimanche en finale de l'Open d'Australie pour décrocher un historique 21e titre du Grand Chelem.

Il a parfaitement exploité l'absence de Novak Djokovic, non vacciné contre le coronavirus et expulsé avant le début du tournoi, pour prendre seul le record de trophées dans les plus prestigieux tournois de tennis, avec une longueur d'avance désormais sur Roger Federer et le Serbe.

"Ce trophée restera à jamais dans mon coeur", a commenté le champion. "C'est fou ! Il y a un mois et demi, je ne savais pas si je rejouerais. Et là, je soulève ce trophée. Vous ne pouvez-pas vous imaginer à quel point j'ai dû me battre pour y arriver", a lancé Nadal au public en retenant ses larmes.

"J'ai donné absolument tout ce que j'avais en moi. (...) Je suis détruit physiquement, j'ai du mal à réaliser", a ensuite déclaré le Majorquin en conférence de presse. "C'est génial de remporter encore un titre du Grand Chelem à ce moment de ma carrière. Ca veut dire beaucoup et je sais que 21 est un nombre particulier. Je sais ce qu'il veut dire. C'est un jour inoubliable."

"C'est un des matchs qui m'a procuré le plus d'émotions dans ma carrière et, le partager avec toi (Daniil Medvedev, NDLR), c'est un honneur", avait-t-il dit un peu plus tôt en recevant son trophée, en promettant au Russe qu'il soulèverait "sans aucun doute ce trophée plusieurs fois dans (sa) carrière".

A événement historique, match exceptionnel: Nadal a livré un de ses plus grands combats pour vaincre le N.2 mondial, de dix ans plus jeune et qui partait favori du tournoi en l'absence du N.1 mondial Djokovic.

"Pas un peu fatigué ?"

Près de cinq heures et demie (5h24 précisément), des coups gagnants dans tous les sens (69 pour Nadal, 76 pour Medvedev), un énorme renversement de situation, du suspense jusqu'au bout de la nuit (le match s'est terminé vers 1h15 du matin lundi à Melbourne) et un niveau de jeu stratosphérique jusqu'à la conclusion...

"Le niveau était fou... Pendant le match, je jouais mais, après, je lui ai demandé: +tu n'es pas quand même un peu fatigué ?", a révélé Medvedev.

Cette finale à Melbourne était une revanche de celle remportée en cinq sets par l'Espagnol à l'US Open en 2019.

C'était, à l'époque, la première fois que le Russe parvenait au match pour le titre dans un Grand Chelem et, malgré une résistance héroïque, il avait cédé en cinq sets et permis à Nadal de remporter son 19e Majeur.

Cette année, Medvedev pouvait se prévaloir de l'expérience de deux finales majeures supplémentaires jouées en 2021: l'une perdue sur le court Rod Laver australien face à Djokovic et une gagnée sur le Arthur-Ashe new-yorkais face au même Serbe.

Mais, dimanche, il n'a rien pu contre la détermination de Nadal (5e mondial), qui a renversé un match qui semblait devoir lui filer irrémédiablement entre les cordes de la raquette et qui s'est finalement imposé 2-6 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5.

Cette victoire et ce 21e titre en Majeur historique ont été salués chaleureusement par les deux grands rivaux de Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, tous deux absents cette année à Melbourne.

"combativité"

"Quel match ! Sincères félicitations à mon ami et grand rival @rafaelnadal pour être devenu le premier homme à remporter 21 titres du Grand Chelem", a témoigné Federer sur Twitter, louant l'incroyable éthique de travail", le "dévouement" et la "combativité" de l'Espagnol.

Djokovic a également rendu hommage à l"impressionnante" pugnacité de Nadal sur Twitter, avant d'adresser ses "félicitations" en anglais puis en espagnol à son rival, saluant un "exploit incroyable".

Le Majorquin devient le deuxième joueur de l'ère Open, le quatrième dans l'histoire, à avoir remporté au moins deux fois chacun des Majeurs, après en avoir joué 63. Un exploit réalisé par ... Djokovic l'an dernier, quand il a gagné Roland-Garros pour la deuxième fois.

Il passe pour la première fois de sa carrière devant Federer au nombre de titres du Grand Chelem. Le Suisse a remporté son premier Majeur à Wimbledon en 2003 et n'avait été rejoint par Nadal qu'après son 13e titre à Roland-Garros, le 20e au total, en 2020.

En terme de matchs gagnés, l'Open d'Australie est son deuxième meilleur Majeur (derrière Roland-Garros) mais celui qui réussit le moins à l'Espagnol en nombre de titres. Il n'en a remporté que deux (2009 et 2022) en six finales, alors que Djokovic a gagné les neuf finales qu'il a jouées.

Les deux hommes y ont disputé en 2012 la plus longue finale de l'histoire des tournois du Grand Chelem, le Serbe s'imposant après 5 heures et 53 minutes.

