Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (AFP) – Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Le patron de Paris-2024 privé de JO

Le président du comité d'organisation des JO-2024 Tony Estanguet, positif au Covid-19, ne se rendra pas à Pékin pour les Jeux olympiques 2022, a annoncé lundi Paris-2024 à l'AFP.

M. Estanguet, qui souffre "de symptômes légers" selon le comité d'organisation, devait venir dans la capitale chinoise durant la première partie des JO-2022 qui débutent vendredi.

Des emplois plus précaires pour les jeunes Britanniques (étude)

Les jeunes Britanniques, particulièrement touchés par le chômage au plus fort de la pandémie, ont vite retrouvé du travail, mais il s'agit pour nombre d'entre eux d'emplois plus précaires, avertit le centre de réflexion Resolution Foundation.

Les trois quarts des jeunes de 18 à 24 ans qui avaient un emploi avant la pandémie mais étaient sans activité pendant le strict confinement de l'hiver 2021 "étaient retournés au travail" en octobre, résume la fondation dans un communiqué accompagnant la publication d'une étude lundi.

Zone euro: rebond du PIB

Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a enregistré une croissance historique de 5,2% l'an dernier, comme dans l'ensemble de l'UE, en ligne avec les prévisions de Bruxelles, selon une première estimation publiée lundi par Eurostat.

Ces chiffres confirment que l'économie s'est bien rétablie après un effondrement lié à la pandémie de Covid-19. En 2020, le PIB avait enregistré une chute non moins historique de 6,4% dans les 19 pays partageant la monnaie unique et de 5,9% au sein de l'Union européenne, d'après l'office européen des statistiques.

Chypre: prêtres non-vaccinés menacés de suspension

Le chef de l'Eglise orthodoxe de Chypre a prévenu qu'il suspendrait à partir de mardi une douzaine de prêtres non-vaccinés, si ces derniers continuaient de refuser la vaccination contre le Covid-19 et incitaient les fidèles en ce sens.

Des prêtres et théologiens refusent de se faire vacciner, pour des "motifs égoïstes", et influencent les fidèles, a accusé l'archevêque Chrysostomos II.

Selon lui, 27 des 123 prêtres dans son diocèse n'ont pas été vaccinés, dont 15 qui en sont exemptés pour des raisons médicales.

Désinformation: Spotify réagit

Accusé de laisser le champ libre à la désinformation sur le Covid-19 dans ses podcasts, le géant suédois du streaming audio Spotify a annoncé des mesures dimanche pour tenter de répondre à la controverse croissante menée par la légende du folk-rock Neil Young.

Le PDG et fondateur du numéro un mondial, Daniel Ek, a annoncé dans la soirée des mesures, dont l'introduction de liens dans tous ses podcasts évoquant le Covid, qui guideront ses utilisateurs vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées.

Plus de 5,66 millions de morts

La pandémie a fait officiellement plus de 5,66 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 373 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (884.260), devant le Brésil (626.854) et l'Inde (495.050).

Ces sept derniers jours, la région Europe est celle qui enregistre le plus de cas dans le monde (11,58 millions), soit 50% du total mondial, et le plus de décès (22.597 morts), soit 34% du total.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

