Présidentielle: Roussel ne ralliera pas Taubira

Paris (AFP) – Le candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel a indiqué lundi qu'il ne rallierait pas l'ancienne ministre Christiane Taubira, sortie vainqueur de la primaire populaire de la gauche la veille.

"Les idées que nous défendons ont vocation à être présentées aux Français, donc je ne me rallierai pas derrière Christiane Taubira", a-t-il dit sur BFMTV et RMC.

Il a en outre souligné qu'"elle n'a pour l'instant pas de programme", et qu'"à 69 jours du premier tour (de la présidentielle, NDLR), c'est une question, c'est un sujet".

Interrogé pour savoir si sa désignation ne donnait toutefois pas une légitimité à Mme Taubira, Fabien Roussel a estimé que si "elle ne voulait pas être une candidature de plus", de fait "elle sera une candidature de plus".

"Surtout, quelles sont les idées qu'elle va défendre ?", a t-il insisté, en regrettant que "cette primaire ait fait le choix de voter sur des personnalités, des noms, et pas sur un programme".

Il a au contraire fait valoir qu'il a "marqué (sa) différence depuis le début en incarnant une gauche populaire, sociale, républicaine".

Christiane Taubira est sortie vainqueur dimanche de la primaire populaire et a aussitôt appelé à l'union. Mais les autres candidats de gauche ont tout de suite opposé une fin de non-recevoir.

"Elle a enfilé la chaussure qui a été préparée pour elle, je ne suis pas concerné, c'est leur affaire", a réagi le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon dimanche soir, tandis que l'écologiste Yannick Jadot a indiqué n'avoir "rien" à lui dire. "C'est une candidature de plus, exactement l'inverse de ce que souhaitait la primaire populaire", a-t-il estimé.

Quant à la socialiste Anne Hidalgo, "non", elle ne se sent pas non plus engagée par ce résultat. "Ca aurait pu être un moment de rassemblement de toute la gauche, c'est une candidature de plus", a-t-elle abondé.

© 2022 AFP