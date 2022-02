NFL: Brady entretient le suspense sur sa retraite

Los Angeles (AFP) – La superstar de la NFL Tom Brady, "toujours en phase de réflexion", a assuré ne pas avoir encore décidé s'il allait prendre sa retraite ou poursuivre sa prodigieuse carrière à 44 ans, dans un enregistrement diffusé lundi sur son podcast.

"Parfois, il faut un peu de temps pour vraiment évaluer comment vous vous sentez et ce que vous voulez faire. Je pense que lorsque le moment sera venu, je serai prêt à prendre une décision quelle qu'elle soit", a déclaré Brady dans son podcast "Let's Go".

"Je le saurai quand le moment sera venu. J'ai de la chance d'avoir joué aussi longtemps. Au fur et à mesure que les choses avancent dans ma carrière... on s'intéresse beaucoup au moment où je vais arrêter de jouer. Je le comprends. Je le saurai, quand je le saurai. Je ne vais pas me précipiter", a-t-il ajouté.

Samedi, le monde du football américain était sens dessous dessus après que ESPN a rapporté la retraite de celui qui est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire de la NFL, fort d'un palmarès (sept Super Bowls remportés) et d'une longévité (22 ans sur les terrains), exceptionnels.

D'autres médias avaient ensuite affirmé que Brady n'avait pas encore pris sa décision.

"Je suis responsable de ce que je dis et fais, et pas responsable de ce que les autres disent ou font. Pour moi, c'est littéralement au jour le jour, pour essayer de prendre une grande décision pour moi et ma famille", a expliqué Brady.

Selon ESPN, qui maintient avec certitude que le quarterback va raccrocher ses gants et son casque, celui-ci n'avait cependant pas l'intention d'en faire aussitôt l'annonce officielle, afin de ne pas ombrager les play-offs en cours, ni le Super Bowl du 13 février à Los Angeles.

"Il y avait des matches très importants ce week-end et je sais combien ces joueurs travaillent dur pour s'y préparer. J'étais un peu déçu que cela vienne empiéter dans ce qui se passe actuellement en NFL. L'accent devrait être mis sur ces grands matches", a en effet confié celui qui a peut-être disputé son dernier le 23 janvier, perdu face aux Rams, en demi-finale de conférence.

"J'essayais de profiter d'un bon week-end. Ca n'a pas été le cas, parce que mon téléphone a beaucoup fonctionné, mais ça fait partie de la situation dans laquelle je me trouve", a-t-il conclu, assurant apprécier de "décompresser" après la saison, même s'il aurait évidemment "préféré être encore en train de jouer".

S'il venait à stopper sa carrière, la NFL perdrait son plus grand joueur, qui a enfilé six bagues de champion en vingt saisons jouées avec les New England Patriots, avant d'en ajouter une dernière en 2021 avec les Tampa Bay Buccaneers.

Homme de tous les records, Brady --désigné cinq fois MVP du Super Bowl et trois fois de la saison régulière-- possède notamment celui du nombre de touchdowns réussis (624), de yards parcourus à la passe (84.520) et de victoires en saisons régulières (243).

