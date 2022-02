Un ex-astronaute costaricain veut changer son pays grâce à l'hydrogène vert

L'ancien astronaute Franklin Chang lors d'un entretien avec l'AFP le 19 janvier 2022 Ezequiel BECERRA AFP

Liberia (Costa Rica) (AFP) – L'ancien astronaute costaricain Franklin Chang pense que dans dix ans son pays sera "transformé": plus riche et plus propre grâce à la production d'hydrogène vert, un projet sur lequel il travaille depuis dix ans.