"Les Français n'en peuvent plus du mépris" et "des promesses non tenues", juge Le Pen

Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle, en visite à Bruay-la-Buissière, le 2 février 2022 dans le Pas-de-Calais FRANCOIS LO PRESTI AFP

1 mn

Bruay-la-Buissière (France) (AFP) – "Les Français n'en peuvent plus du mépris" et "des promesses non tenues" d'Emmanuel Macron, a jugé la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen mercredi dans les Hauts-de-France, où se rend aussi le chef de l'Etat.