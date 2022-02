Présidentielle: sécurité à droite, mal-logement à gauche, Macron dans les Hauts-de-France

Le président français Emmanuel Macron (2e à g) s'apprête à quitter l'Elysée le 2 février 2022 à Paris Thomas COEX AFP

Paris (AFP) – La campagne présidentielle aborde le fond des dossiers mercredi: les candidats de droite et d'extrême droite débattent sécurité, ceux de gauche dénoncent le mal-logement et le futur candidat Emmanuel Macron parle d'aide aux territoires et d'immigration dans les Hauts-de-France.