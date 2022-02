Ukraine : les États-Unis vont déployer 3 000 militaires en Europe de l'Est en soutien de l'Otan

Les États-Unis vont déployer 3 000 militaires en soutien aux forces de l'Otan dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, a annoncé mercredi le Pentagone. Ce déploiement sera mis en œuvre "dans les prochains jours".Cette page est régulièrement mise à jour.

16 h 46 : le Pentagone confirme l’envoi de renforts "dans les prochains jours"

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a confirmé que le président américain, Joe Biden, prévoit d'envoyer "dans les prochains jours" les 3 000 militaires en soutien aux forces de l'Otan.

"1 000 soldats actuellement stationnés en Allemagne seront repositionnés en Roumanie dans les prochains jours", a annoncé John Kirby au cours d'une conférence de presse.

"Je veux être très clair : ce ne sont pas des mouvements permanents. Ils sont conçus pour répondre aux circonstances actuelles. De plus, ces forces ne combattront pas en Ukraine", a-t-il souligné. "Ces mouvements sont des signaux clairs envoyés au monde que nous sommes prêts à rassurer nos alliés de l'Otan et déterminés à les défendre contre toute agression", a-t-il ajouté.

Ces renforts rejoindront les 900 soldats américains actuellement déployés dans le pays et les forces que la France a décidé d'envoyer.

En outre, 2 000 soldats de la 82e division aéroportée, la principale force de réaction rapide de l'armée américaine, seront envoyés en Allemagne et en Pologne, a indiqué john Kirby. Sur ce nombre, 1 700 seront repositionnés en Pologne, les autres étant chargés de participer à la coordination des forces américaines en Allemagne, a précisé le Pentagone.

Avec AFP et Reuters

