Wall Street finit en hausse, portée par les résultats de sociétés et la Fed

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi et signé une quatrième séance consécutive de progression, dans un marché qui voit le discours de la Fed s'assouplir et qui se satisfait des résultats de sociétés.