CAN: l'Egypte élimine le Cameroun aux tirs au but et rejoint le Sénégal en finale

Yaoundé (AFP) – L'Egypte a rejoint le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des nations en éliminant le Cameroun, pays organisateur, aux tirs au but (0-0 après prolongation, 3 t.a.b à 1) dans la seconde demi-finale, jeudi au stade d'Olembé à Yaoundé.

Publicité Lire la suite

Dimanche, dans ce même stade d'Olembé, l'Egypte du sélectionneur portugais Carlos Queiroz tentera de remporter une huitième CAN face aux Sénégalais, jamais sacrés. Lors de la séance de tirs au but, les Camerounais Moukoudi et Léa-Siliki ont vu leur tir détourné par Gabaski et Njie a raté le cadre.

© 2022 AFP