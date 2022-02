Wall Street ouvre en baisse, Meta (Facebook) emporte tout dans sa chute

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse, sonnée par les mauvais résultats de Meta (Facebook) et la chute spectaculaire de l'action de la société (-25,87%), qui emportait tout sur son passage.