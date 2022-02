JO-2022: Pékin va entrer dans l'histoire dans un climat glacial

Les mascottes Bing Dwen Dwen (d et Shuey Rhon Rhon des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver, le 19 janvier 2022 à Pékin Noel Celis AFP/Archives

Pékin (AFP) – Après 2008, 2022: Pékin va devenir vendredi la première ville à organiser les JO d'été et d'hiver et entrer ainsi dans l'histoire olympique dans un contexte lourd, entre Covid, tensions diplomatiques et polémiques.