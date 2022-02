Wall Street finit en ordre dispersé, séduite par les résultats mais inquiète de la Fed

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée vendredi, hésitant entre de bons résultats de sociétés et la robustesse de l'économie américaine d'un côté, et les craintes d'un resserrement monétaire musclé de l'autre.