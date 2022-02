Wall Street ouvre en ordre dispersé, les résultats plaisent, la Fed inquiète

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, entre bons résultats d'entreprises et inquiétudes sur la trajectoire de la Banque centrale américaine (Fed) après une bonne surprise sur l'emploi américain.