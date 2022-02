XV de France: des Bleus "made in New Zealand" face à l'Italie

Le XV de France reste sur un exploit retentissant contre les All Blacks dans le tournoi d'Automne à Saint-Denis, près de Paris, le 20 novembre 2021 Anne-Christine POUJOULAT AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – On prend (quasi) les mêmes et on recommence ? Pour sa première équipe du Tournoi des six nations 2022, annoncée vendredi, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié devrait s'appuyer sur une vaste majorité des vainqueurs des All Blacks en novembre.