Coupe d'Angleterre: Chelsea et West Ham peinent mais passent en 8e

Les joueurs de West Ham se congratulent après le but de Declan Rice en Cup, le 5 février 2022 à Kidderminster Geoff Caddick AFP

2 mn

Londres (AFP) – Il aura fallu la prolongation et pas mal de réussite à Chelsea et West Ham pour venir à bout (2-1) de Plymouth Argyle (D3) et du Petit Poucet, Kidderminster (D6), samedi, en 16e de finale de la Coupe d'Angleterre.