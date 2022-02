NBA: Utah et Mitchell, de retour, infligent une 7e défaite de rang aux Nets

Los Angeles (AFP) – Le Jazz d'Utah a célébré le retour sur le parquet de son meilleur marqueur Donovan Mitchell en infligeant aux Brooklyn Nets une 7e défaite d'affilée 125-102, vendredi en NBA.

Avec 27 points à 8/10 (dont 6/7 à 3 points), Mitchell, qui n'avait pas joué depuis un choc à la tête le 17 janvier contre les Lakers, n'a pas déçu, et a fait oublier l'autre grand absent côté Jazz, le pivot Rudy Gobert, qui soigne toujours une blessure à un mollet.

"C'était dur, les maux de tête, la nausée m'ont perturbé", a reconnu Mitchell à propos de sa commotion. "C'était compliqué, parce qu'on a traversé une passe difficile", a-t-il ajouté. Le Jazz, 4e d'une conférence Ouest relevée avec 32 victoires et 21 défaites, n'a remporté que trois de ses 10 derniers matches.

Les Nets 6es à l'Est

En face, toujours privés de Kevin Durant et James Harden, blessés, les Nets ont une nouvelle fois déçu, encaissant une 7e défaite de rang, de loin la plus mauvaise série de la ligue en ce moment.

Seul membre du Big 3 de Brooklyn sur le parquet vendredi, Kyrie Irving --qui ne dispute que les rencontres à l'extérieur, son refus de se faire vacciner l'empêchant de jouer à New York-- a inscrit 15 points.

Kyrie Irving lors de la défaite des Nets face au Jazz d'Utah, le 4 février 2022 à Salt Lake City CHRIS GARDNER GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les Nets sont désormais 6es dans la conférence Est, soit la dernière place qui donne accès directement aux play-offs en fin de saison, avec 29 victoires et 23 défaites.

Et juste derrière eux, les Raptors de Toronto (28 v.-23 d.) ont, eux, enregistré une 5e victoire de suite, 125-114 face à Atlanta, derrière notamment les 33 points de Pascal Siakam, son meilleur total cette saison, et les 26 points et 11 passes décisives de Fred VanVleet.

Autre rival des Nets à l'Est, les Sixers (31 v. - 21 d.) du candidat au titre de MVP Joel Embiid, se sont de leur côté inclinés à Dallas (30 v. - 23 d.). Les Mavericks, menés de 10 points à la mi-temps, ont pu compter sur un gros match de leur star slovène Luka Doncic, qui a compilé 33 points, 13 rebonds et 15 passes -- le 8e triple double de sa carrière avec au moins 30 points, 10 rebonds et 15 passes, une performance que seul Oscar Robertson a surpassé en réalisant une marque similaire à 22 reprises.

"Je m'amuse sur le terrain. Tant qu'on gagne, je me sens bien. On sortait de deux défaites pas terribles. On a haussé notre niveau, on a rebondi, c'est comme ça qu'on doit jouer", a réagi Doncic après la rencontre, achevée avec quasiment 45 minutes de retard, un panneau ayant dû être changé parce que son arceau était mal fixé.

Chicago toujours leader à l'Est

Toujours à l'Est, les Cavaliers, surprenants 3es de la conférence avec 32 victoires et 21 défaites, ont arraché la victoire face aux Hornets grâce à deux lancers francs de Kevin Love dans les derniers instants. Jarrett Allen, qui n'a pas été retenu pour le prochain All Star Game malgré ses performances, a inscrit 29 points et capté 22 rebonds.

Autre belle performance d'un pivot: celle du Monténégrin des Bulls Nikola Vucevic, qui a inscrit 36 points, son meilleur total de la saison, et pris 17 rebonds dans la victoire de Chicago (33 v. - 19 d.), toujours leader à l'Est, face aux Pacers d'Indiana (122-115).

Le pivot des Bulls Nikola Vucevic a inscrit 36 points et pris 17 rebonds dans la victoire de Chicago face aux Pacers, le 4 février 2022 à Indianapolis ANDY LYONS GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Dans les autres rencontres de la soirée, Boston est allé s'imposer 102-93 chez les Pistons, les Pelicans de La Nouvelle-Orléans ont surpris les Denver Nuggets du MVP en titre Nikola Jokic 113-105 dans le Colorado, le Thunder est allé s'imposer 96-93 à Portland.

Enfin, dans un duel entre deux anciennes équipes de haut de tableau devenues des mal classées, le face-à-face texan entre les Rockets de Houston et les Spurs a tourné à l'avantage de San Antonio, vainqueur 131-106 à domicile.

