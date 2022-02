Le nord industriel de l'Angleterre se sent porté par le vent

Des pales d'éoliennes à l'usine Siemens-Gamesa, le 28 janvier 2022 à Hull, en Angleterre Paul ELLIS AFP

Kingston upon Hull (Royaume-Uni) (AFP) – C'est la plus grande usine de pales d'éoliennes du pays, et elle tourne à plein régime : à Hull, dans le nord industriel de l'Angleterre, le fabricant hispano-allemand Siemens-Gamesa est en pleins travaux d'agrandissement pour répondre à la demande qui explose.