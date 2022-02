Tournoi des six nations: les Bleus devant de justesse contre l'Italie à la mi-temps

La joie de l'ailier français Gabin Villière, après avoir marqué le 2e essai du XV de France face à l'Italie, juste avant la fin de la 1ère mi-temps de leur match du Tournoi des Six nations, le 6 février 2022 au Stade de France à Saint-Denis (R) celebrates with teammate after scoring a try during the Six Nations rugby union international match between France and Italy at the Stade de France, in Saint-Denis, north of Paris, on February 6, 2022.

FRANCK FIFE AFP