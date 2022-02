JO-2022 : le biathlète Quentin Fillon-Maillet remporte la première médaille d'or française

Le biathlète Quentin Fillon Maillet, à l'issue de sa course à Zhangjiakou, en Chine, le 8 février 2022. © Jewel Samad, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Quentin Fillon-Maillet a dominé, mardi, la course en individuel en biathlon aux Jeux olympiques de Pékin. Il remporte la première médaille d'or pour la délégation française et son premier sacre aux JO et s'inscrit ainsi dans les pas du champion, Martin Fourcade.