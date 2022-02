JO-2022: Ledecka double en snowboard et vise le quadruplé avec le ski

Zhangjiakou (Chine) (AFP) – La Tchèque Ester Ledecka s'est rapprochée d'un inédit et retentissant quadruplé en remportant, comme en 2018, le titre olympique du slalom géant parallèle, la seule épreuve de snowboard alpin au programme des Jeux olympiques 2022, mardi.

Ledecka était entrée dans l'histoire olympique en 2018 en réalisant un doublé inédit pour une femme avec deux médailles d'or lors des mêmes JO d'hiver dans deux sports différents, en ski alpin (super-G) et en snowboard alpin.

Elle tentera de réaliser à nouveau ce doublé en visant un sacre en super-G, programmé vendredi, avant la descente (15 février) et le combiné (17 février).

Mardi, la tchèque de 26 ans a battu en finale l'Autrichienne Daniela Ulbing pour s'offrir le troisième titre olympique de sa carrière. La médaille de bronze est revenue à la Slovène Gloria Kotnik.

La snowboardeuse tchèque Ester Ledecka, lors de la finale du slalom géant parallèle aux Jeux de Pékin, le 8 février 2022 à Zhangjiakou

Mais Ledecka était "tellement concentrée sur chaque descente" qu'elle n'a pas immédiatement réalisé son exploit. "Je pensais encore à ce que je pouvais améliorer lors de la descente suivante et, ensuite, j'ai réalisé qu'il n'y en aurait pas d'autre", a-t-elle confié.

Lors des précédents JO à Pyeongchang, elle avait eu une semaine avant de changer de discipline, cette fois, ça ne sera que deux jours.

D'où une "situation unique et amusante" après ce nouveau titre: "Une partie de mon esprit court encore ce slalom et l'autre essaye déjà de suivre les lignes du ski", dit la Tchèque. "Et une petite partie fais la fête entre temps."

La transition entre les deux disciplines, elle en a de toute façon l'habitude. "Pour moi, c'est naturel et je le fais depuis que je suis enfant", rappelle la désormais triple championne olympique.

La snowboardeuse tchèque Ester Ledecka, lors des qualifications du slalom géant parallèle face à la Russe Natalia Soboleva aux Jeux de Pékin, le 8 février 2022 à Zhangjiakou

Signe de sa supériorité en snowboard, elle n'a disputé que quatre courses dans cette discipline depuis deux ans avant les JO-2022 et en a remporté trois.

Ledecka a mis l'accent sur le ski alpin en particulier cet hiver, avec des résultats probants: elle s'est alignée sur huit courses du circuit mondial, avec quatre top 10 dont un podium (une troisième place en descente).

"Quand je suis sur mes skis, cela se passe à haute vitesse, quand je passe ensuite en snowboard, j'ai l'impression que j'ai plus de temps pour tout. A l'inverse, le snowboard me donne un meilleur sens de l'équilibre", expliquait-elle avant ses débuts à Pékin.

