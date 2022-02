JO-2022: Quentin Fillon Maillet champion olympique de biathlon, premier titre pour la France

Zhangjiakou (Chine) (AFP) – Quentin Fillon Maillet a décroché mardi la première médaille d'or de la délégation française aux Jeux olympiques de Pékin en s'imposant lors de l'Individuel en biathlon (20 km).

Publicité Lire la suite

Le Jurassien de 29 ans obtient le premier sacre de sa carrière aux JO et offre aux Français leur 5e podium dans la compétition (un or, quatre argents). Auteur d'un 18/20 au tir, Fillon Maillet a devancé le Bélarusse Anton Smolski et le tenant du titre norvégien Johannes Boe.

© 2022 AFP