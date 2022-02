Pékin Express: la gazette olympique des JO-2022

Pékin (AFP) – Choses vues et entendues par les reporters de l'AFP aux Jeux olympiques de Pékin jusqu'au 20 février.

Publicité Lire la suite

TEINTURE. Cheveux mi-bleus mi-verts pour ouvrir la Coupe du monde 2020, coupe mulet l'année suivante et "léopard des neiges" cet hiver, l'Américain River Radamus ne pouvait prendre son premier départ olympique sans chevelure à la hauteur de l'événement. Le jeune skieur de Vail –-comme Mikaela Shiffrin-– a opté pour une teinture à motifs zèbre et s'est glissé à la 15e place du super-G remporté par l'Autrichien Matthias Mayer. (AFP)

SUPPORTRICE. Dans le couple formé par le N°1 mondial de la descente et du super-G, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, et la leader du classement général, l'Américaine Mikaela Shiffrin, le sprint semblait serré pour savoir qui décrocherait sa première médaille olympique. Les deux ayant manqué leur première occasion hier (Kilde 5e en descente, Shiffrin sortie en géant), c'est le Norvégien qui a obtenu le bronze du super-G mardi. "Un bronze qui vaut plus que de l'or, capturé par un homme en or", l'a félicité sur Instagram l'Américaine, engagée mercredi en slalom. (AFP)

La joie du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, après avoir remporté la médaille de bronze dans le super-G, le 8 février 2022 aux Jeux de Pékin au centre alpin de Yanqing Dimitar DILKOFF POOL/AFP

VELO. Le Slovène Primoz Roglic, 2e du Tour de France 2020, a félicité Johan Clarey, le Français devenu vice-champion olympique de descente lundi, dans une story Instagram, avec une photo des deux sportifs partageant une sortie à vélo. "C'était l'été dernier quand il était venu reconnaitre l'étape du Tour qui arrivait à Tignes, une opération montée par la station", a expliqué le Français à l'AFP. "On a fait la montée finale depuis les Brévières avec son équipe. J'ai fait la montée avec eux, j'en ai bavé fort, eux ils étaient en récup. Moi pour ne pas les embêter j'ai voulu monter à leur rythme, donc j'étais à fond. C'était un super moment, il a été adorable. C'est un immense champion, ça m'a fait plaisir qu'il me félicite." (AFP)

Le Slovène Primoz Roglic, lors de la 8e étape du Tour de France entre Oyonnax et Le Grand-Bornand, le 3 juillet 2021 Thomas SAMSON AFP/Archives

COLERE. La grande vedette du short-track Arianna Fontana a critiqué ouvertement lundi la Fédération italienne des sports de glace pour son manque de soutien, après avoir remporté l'or au 500 m, sa 10e médaille olympique. Fontana, 31 ans, a levé le poing et crié quand elle a réalisé qu'elle avait gagné devant la favorite néerlandaise Suzanne Schulting. "Je n'ai pas l'habitude de crier, c'était juste une façon de laisser sortir toute cette colère", a-t-elle dit. "Il y avait des gens qui ne voulaient pas de moi ici. Ma fédération n'était pas vraiment favorable au fait que mon mari soit entraîneur", a-t-elle expliqué. "C'était ma meilleure décision de l'avoir à mes côtés", s'est félicitée Fontana. Exilé en Hongrie, le couple n'a recommencé à s'entraîner qu'à la fin de l'année dernière avec l'équipe italienne. (AFP)

La joie de l'Italienne Arianna Fontana, après avoir remporté la finale du 500 m en short-track aux Jeux olympiques de Pékin, le 7 février 2022 Manan VATSYAYANA AFP

KATHARINA. La sélection autrichienne pour le slalom a certainement été compliquée à faire pour les entraîneurs de ce pays phare du ski alpin. Ou alors, au contraire, ils se sont dit que le plus simple serait de prendre comme critère... le prénom. Et ils ont retenu Katharina Truppe, Katharina Liensberger, Katharina Huber et Katharina Galhuber. (AFP)

L'Autrichienne Katharina Liensberger, lors de la 1ère manche du slalom de Kranjska Gora (Slovénie), comptant pour la Coupe du monde, le 9 janvier 2022 Jure Makovec AFP/Archives

INSAISISSABLE. Passée de l'anonymat à la lumière de la flamme olympique dont elle a été la co-dernière porteuse, la fondeuse chinoise Yilamujiang Dinigeer est insaisissable depuis la cérémonie d’ouverture. Après sa 43e place du skiathlon au lendemain des projecteurs du "Nid d’oiseau", la sportive ouïghoure, comme les trois autres Chinoises engagées, n'était pas apparue à l'issue de la course en zone mixte – serpentin longeant longeant les médias par lesquels les athlètes ont l’obligation de passer. Cette fois, après sa 56e place en qualification du sprint mardi, elle a bien emprunté le corridor: au pas de charge et sans porter attention aux sollicitations des journalistes, voulant lui parler. Yilamujiang Dinigeer appartient à une minorité ethnique que les pays occidentaux ayant boycotté diplomatiquement les Jeux, Etats-Unis en tête, estiment victime de violations des droits de l'homme. Son choix comme dernière porteuse de la flamme peut s'apparenter à un pied de nez de Pékin vis-à-vis de ces accusations. (AFP)

© 2022 AFP