Foot/Maltraitance animale: West Ham a infligé à Kurt Zouma "la plus grosse amende possible"

Le défenseur français de West Ham Kurt Zouma, à l'échauffement avant le match de la 24e journée de Premier League contre Watford, le 8 février 2022 au London Stadium Glyn KIRK AFP

Londres (AFP) – Le club anglais de West Ham a annoncé mercredi avoir infligé à son défenseur international français Kurt Zouma la "plus grosse amende possible", après la diffusion la veille d'une vidéo où le joueur maltraite son chat et qui a scandalisé l'Angleterre.