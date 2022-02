Gallimard se dit "très inquiet" du projet de fusion entre Hachette et Editis

L'éditeur Antoine Gallimard, à la tête des éditions Gallimard et du groupe Madrigall, le 30 janvier 2019 à Paris JOEL SAGET AFP/Archives

Paris (AFP) – Le patron des éditions Gallimard s'est dit mercredi "très inquiet" du projet de fusion entre Hachette, premier éditeur français et propriété du groupe Lagardère, et son challenger Editis, propriété de Vivendi, la qualifiant de "tsunami" pour le secteur de l'édition et son pluralisme.