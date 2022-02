La Bourse de Paris poursuit son rebond portée par la tech

Paris (AFP) – La Bourse de Paris poursuivait mercredi son rebond initié en début de semaine, sur fond de détente du marché de la dette souveraine favorisant les valeurs technologiques.

Vers 09H20, l'indice CAC 40 avançait de 1,04%, soit 72,82 points à 7.101,23 points après deux séances de progression.

La Bourse de New York avait fini nettement dans le vert mardi, l'indice Dow Jones ayant gagné 1,06% et le Nasdaq, à forte composante technologique, 1,28%.

"Il y a un risque élevé de changement d'humeur avant les données sur l'inflation américaine de jeudi", qui promettent selon les analystes de représenter encore la plus forte augmentation des prix à la consommation depuis 40 ans, estime Ipek Ozkardeskaya, chez Swissquote.

Des analystes interrogés par Bloomberg prévoient que l'inflation annuelle grimpe à 7,3% en janvier après 7% en décembre. Un chiffre plus élevé que prévu des prix à la consommation pourrait renforcer la probabilité d'un sévère tour de vis de la Réserve fédérale américaine à l'issue de sa réunion du mois prochain.

"Les anticipations de resserrement monétaire de la Fed et la hausse des rendements des emprunts obligataires continuent d'être une sérieuse menace pour la progression actuelle des actions", souligne l'experte.

"La volatilité des échanges devrait rester alors que la position stratégique du marché change avec le virage peut-être irréversible et annonciateur d'un resserrement monétaire des principales banques centrales, à moins que l'inflation ne diminue comme par magie", selon elle.

Le Nasdaq fait accélérer les valeurs technologiques

Dans le sillage du Nasdaq, qui a fini la séance de mardi sur des gains de 1,28%, le secteur technologique signait les plus fortes progressions de la cote parisienne. Dassault Systèmes grimpait de 3,27% à 42,63 euros, Worldline 3,78% à 44,43 euros et STMicroelectronics 2,12% à 40,19 euros, après un quart d'heure d'échanges.

TotalEnergies fait un geste en zone rurale

TotalEnergies (-0,35% à 51,11 euros) va offrir une remise à la pompe dans ses stations en zone rurale en France, face à la flambée actuelle des prix des carburants, a annoncé mercredi le géant énergétique.

Orpea et Korian repartent à la baisse

Orpea (-1,57% à 34,45 euros) et Korian (-1,13% à 17,50 euros) repartaient à la baisse après avoir rebondi la séance précédente. Le gestionnaire de maisons de retraite privées Orpea, au cœur d'un scandale de maltraitance, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires annuel de 4,29 milliards d'euros, conforme à ses objectifs. Par ailleurs, des salariés et des syndicats se sont rapprochés de cabinets d'avocats pour tenter de lancer des actions en justice contre différents établissements, dont Orpea et Korian.

