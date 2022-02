La vente de 200 paires de baskets Vuitton-Nike dessinées par Virgil Abloh totalise 25 millions de dollars (Sotheby's)

Une paire de baskets Nike-Vuitton dessinée par le créateur américain Virgil Abloh, présentée le 19 janvier 2021 au siège de Sotheby's à New York Ed JONES AFP/Archives

2 mn

New York (AFP) – Plus de 100.000 dollars la paire en moyenne, et plus de 350.000 pour la plus chère: la vente aux enchères de 200 paires de baskets Louis Vuitton-Nike dessinées par le créateur américain décédé Virgil Abloh a totalisé plus de 25 millions de dollars, a annoncé Sotheby's à l'AFP mercredi.