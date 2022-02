Présidentielle: Quatennens (LFI) appelle au "vote efficace" pour Mélenchon

Paris (AFP) – Le numéro deux de LFI Adrien Quatennens a appelé mercredi tous ceux qui hésitent à gauche au "vote efficace" pour son candidat Jean-Luc Mélenchon pour "changer la vie vraiment" et "en finir avec le quinquennat de monsieur Macron".

"Aujourd'hui, clairement, Jean-Luc Mélenchon incarne ce vote efficace qui permet la qualification au second tour" de l'élection présidentielle, a estimé sur franceinfo le député du Nord.

"Il est temps maintenant pour les femmes et les hommes de gauche qui hésitent, de se regrouper autour de cette candidature pour changer la vie vraiment et ne pas en reprendre pour cinq ans d'Emmanuel Macron ou d'une nuance de droite ou d'extrême droite", a-t-il ajouté.

"On est à 60 jours du premier tour et on voit maintenant clairement se détacher le Bloc populaire que nous constituons avec Jean-Luc Mélenchon, tous les sondages nous donnent maintenant à plus de 10%", a-t-il argumenté en réaction à une question sur une possible "fusion" Taubira-Jadot, sujet qui "ne l'intéresse pas".

Les derniers sondages donnent Jean-Luc Mélenchon entre 9% et 10%. Dans celui d'Elabe pour BFMTV, L'Express et SFR publié mercredi, il atteint 10% en gagnant un demi-point, devançant l'écologiste Yannick Jadot (stable à 4,5%), le communiste Fabien Roussel qui se situe à 4% (+1,5 point), Christiane Taubira qui perd 2,5 points à 3,5% et la socialiste Anne Hidalgo qui cède un demi-point à 1,5%.

L'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira, victorieuse à la Primaire populaire en janvier, avait souligné mardi n'avoir "jamais caché qu('elle) continu(ait) à parler aux autres candidats", après la révélation d'une réunion entre son équipe de campagne et celle de Yannick Jadot dimanche à Romainville (Seine-Saint-Denis).

