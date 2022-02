Wall Street finit en hausse, tirée par les résultats de sociétés

L'entrée de la station de métro Wall Street, à New York ANGELA WEISS AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, portée par une vague de bons résultats d'entreprises et un assouplissement des restrictions liées au Covid-19.