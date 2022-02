XV de France: Le Roux et Jalibert libérés avant l'Irlande

Paris (AFP) – L'ouvreur Matthieu Jalibert, en délicatesse avec une cuisse, et le deuxième ligne Bernard Le Roux font partie des quatorze joueurs libérés mercredi par l'encadrement du XV de France avant le match contre l'Irlande, a annoncé la Fédération française de rugby.

Avant la rencontre de samedi (17h45) au Stade de France, comptant pour la deuxième journée du Tournoi des six nations, et "dans le cadre de la convention entre la FFR et la LNR pour la mise à disposition des joueurs des clubs professionnels pour le Tournoi des six nations 2022", quatorze joueurs ont été libérés par le staff du XV de France, réuni à Marcoussis, selon un communiqué de la FFR.

En délicatesse avec une cuisse depuis plusieurs semaines, Jalibert, absent contre l'Italie (37-10) dimanche car jugé "trop juste" par l'encadrement des Bleus, a remercié ses fans dans une story sur son compte Instagram mardi soir: "Merci pour vos messages, on reviendra comme toujours".

Selon plusieurs sources, le demi d'ouverture de l'UBB souffre d'un léger problème musculaire à une cuisse.

Il pourrait être de retour pour la 3e journée du Tournoi et le match des Bleus face à l'Ecosse à Murrayfield le 26 février.

Bernard Le Roux (32 ans, 47 sélections) a été rendu à son club du Racing 92, qui jouera samedi contre Pau, en match en retard de la 13e journée de Top 14.

Les autres joueurs libérés par les Bleus sont les troisièmes lignes Paul Boudehent, Yoan Tanga, Sekou Macalou et Ibrahim Diallo, le deuxième ligne Thomas Lavault, le pilier Dany Priso, les demis d'ouverture Léo Berdeu et Antoine Hastoy, les trois-quarts Jules Favre, Matthis Lebel, Donovan Taofifenua et Tani Vili.

Le XV de France affronte samedi l'Irlande dans un match crucial pour la victoire finale entre les deux leaders au classement (5 points) du Tournoi.

