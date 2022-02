Basket: les Bleues sans repères mais le Mondial à leur portée

Belgrade (AFP) – Des absences de poids mais une simple formalité ? L'équipe de France féminine de basket-ball, privée de plusieurs cadres, va tenter de décrocher son billet pour la Coupe du monde 2022 lors d'un tournoi de qualification à Belgrade largement à sa portée, de jeudi à dimanche.

Les Bleues, médaillées de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, n'ont a priori pas grand-chose à craindre de leurs trois futurs adversaires (le Mali jeudi, le Nigeria vendredi et la Chine dimanche). D'autant que la formule mise en place par la Fédération internationale (FIBA) ne laisse quasiment aucune chance à l'imprévu puisque les trois premières nations du groupe obtiendront leur sésame pour le Mondial prévu du 22 septembre au 1er octobre en Australie.

Une victoire dès le premier match contre les Maliennes assurerait ainsi quasiment la présence de la France aux antipodes.

Mais plusieurs forfaits de dernière minute sont venus bouleverser les contours de la sélection et c'est sans trop de repères que les Françaises se sont retrouvées en Serbie. Avec les défections de la capitaine et meilleure marqueuse Sandrine Gruda (genou), d'Endy Miyem (cheville) et de Sarah Michel (Covid), ce sont trois piliers qui feront défaut. Au total, seules six joueuses sur les douze convoquées ont participé aux JO.

L'équipe de France féminine de basket médaille de bronze aux JO de Tokyo, le 7 août 2021 à Saitama Aris MESSINIS AFP/Archives

Pour son deuxième rassemblement à la tête des Bleues depuis sa nomination en novembre, Jean-Aimé Toupane a donc dû ratisser large. Mais le technicien, qui a confié le capitanat à Alexia Chartereau, assume sa volonté de rafraîchissement.

"Renouveler l'effectif"

"Il y a deux objectifs: continuer à gagner des matches mais aussi renouveler l'effectif, a-t-il expliqué. On veut ouvrir et amener de la jeunesse dans l'optique des Jeux de Paris-2024. Je ne ferme aucune porte."

L'internationale française Olivia Epoupa contre la Belgique en quart de finale de l'Euro de basket, le 4 juillet 2019 à Belgrade ANDREJ ISAKOVIC AFP/Archives

Il y a aussi de la place pour des retrouvailles, à l'image du rappel d'Olivia Epoupa, qui a manqué les JO sur blessure.

"Je suis contente de revenir, a déclaré la meneuse. J'ai été stoppée en plein Euro-2021 dès le premier match, c'était frustrant. Les Jeux, ce sont des mois de préparation, de sacrifice, d'investissement et de travail mais il faut savoir accepter la situation et rebondir. Il faut regarder vers l'avant."

Cette fenêtre de qualification organisée par la FIBA en pleine saison est loin d'être idéale pour des joueuses qui jonglent déjà avec un calendrier démentiel entre championnat et coupes d'Europe. S'ajoutent à cela les contraintes liées au coronavirus et des regroupements effectués sous une stricte bulle sanitaire. Mais la France est plutôt bien lotie par rapport à d'autres pays comme la Belgique, obligée de se déplacer à Washington puis en République dominicaine pour gagner son ticket pour la Coupe du monde.

"On a quand même de la chance, avoue la manageuse générale Céline Dumerc. On se poserait d'autres questions si on avait dû faire un voyage avec du décalage horaire. Là, c'est plutôt confortable. Les filles ont la faculté de passer d'un projet à un autre. Il y a de la fatigue, l'enchaînement des compétitions, mais venir en équipe de France ça rebooste, c'est comme une bouffée d’oxygène."

