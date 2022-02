Epinglé pour racisme, un chanteur de country reste populaire aux Etats-Unis

Morgan Wallen, en concert à Nashville (Tennessee), le 10 juin 2018 Jason Kempin GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

4 mn

New York (AFP) – Sous le feu des critiques il y a un an pour des insultes racistes, la star américaine de la musique country, Morgan Wallen, reste populaire dans son pays, avec un deuxième album et une tournée qui cartonnent. Un succès qui pose à nouveau, selon ses critiques, la question de l'acceptation du racisme dans ce milieu.