JO-2022: "contusion simple de l'épaule" pour Pinturault, bilans "rassurants"

Yanqing (Chine) (AFP) – Le skieur Alexis Pinturault, qui a chuté lors du slalom du combiné des Jeux olympiques de Pékin jeudi, souffre d'une "contusion simple de l'épaule" droite, a indiqué dans un communiqué le Comité olympique français.

"Les bilans clinique et radiologique sont rassurants", "tout est mis en place pour qu'il soit compétitif lors du slalom géant" de dimanche, écrit l'instance, alors que Pinturault craignait pour la suite de ses JO (géant et slalom) après sa course.

